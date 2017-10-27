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Бурятский "Раскольников" зарубил топором спящую пенсионеркуСегодня в 14:12

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И ранил ее сына и внука.

Невменяемый 26-летний житель Бурятии зарубил пенсионерку и пытался убить ее сына и внука. Следователи хотят отправить мужчину, проверявшего теорию Раскольникова из "Преступления и наказания", на принудительное лечение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР республики, убийство произошло в ночь на 1 июля 2017 года в поселке Нижнеангарск. Тогда пьяный молодой человек, страдающий психическим заболеванием, возвращался домой после празднования Дня молодежи. По пути он внезапно остановился, разбил окно на веранде одного из зданий и забрался внутрь.

В кладовке квартиры "Раскольников" нашел топор и начал беспорядочно бить по голове спавших в квартире людей: 79-летнюю женщину, ее 43-летнего сына и 8-летнего внука. После этого он оставил оружие и сбежал. Пенсионерка погибла на месте, пострадавших мужчину и ребенка доставили в больницу, где врачи смогли сохранить их жизни.

Сам нападавший на следующий день даже не мог ничего вспомнить, в голове всплывали лишь отрывки из сцен жестокой расправы. Он рассказал матери о страшной догадке, а та отвела его в полицию.

Местным жителям молодой человек незадолго до трагедии рассказывал о Раскольникове из "Преступления и наказания" и рассуждал о том, смог бы он сам убить "старушку-процентщицу".

Специалисты считают, что злоумышленнику необходимо принудительное лечение в стационаре с наблюдением. Дело передано в суд: именно он решит, стоит ли отправлять бурята в психбольницу.

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