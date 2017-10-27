Неудачно сыграли в карты.

В Тобольске Житель Свердловской области, обвиняется в убийстве коллеги. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В ночь на 22 октября в одной из квартир Тобольска мужчины выпивали и играли в карты. В процессе игры между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый избил своего 47-летнего коллегу. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

Обвиняемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть" обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.