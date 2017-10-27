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В Екатеринбурге задержали лжеминера ТЦ "Карнавал"Сегодня в 15:01

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Ущерб превышает 2 миллиона.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в лжеминировании ТЦ "Карнавал". Им оказался 24-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 14 октября 2017 года. Подозреваемый позвонил на телефон единой экстренной службы "112" и сообщил о бомбе. Однако во время проверки взрывчатки обнаружено не было. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Подозреваемый пояснил, что "заминировал" торговый центр из-за конфликта с начальником службы безопасности.

По предварительным оценкам, причиненный "Карнавалу" ущерб может превышать 2 миллиона рублей. Поэтому есть все основания для "утяжеления" статьи до части 2 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба). В этом случае злоумышленнику будет грозить до 5 лет лишения свободы и штраф.

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