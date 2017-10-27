"Закурить не найдется?"

Три пьяных таджика избили тюменца за отказ угостить сигаретой. Инцидент произошел 14 октября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, что трое нетрезвых иностранцев на крыльце кафе, в котором весело проводили время, столкнулись с местным жителем. Произошел конфликт: по некоторым данным, граждане Таджикистана "попросили закурить". Затем они набросились на мужчину и избили его, "причинив тяжкий вред здоровью".

Оперативники смогли разыскать и задержать подозреваемых: ими оказались 22, 21 и 19-летний граждане Таджикистана. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.