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В Кургане семейная ссора закончилась убийствомСегодня в 16:03

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В гостях.

26 октября жительницу Кургана задержали по подозрению в убийстве сожителя. В настоящее время решается вопрос об ее аресте и предъявлении обвинения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, сожители выпивали в гостях. Во время застолья они начали ссориться, и женщина ударила своего спутника ножом в подмышечную область. 53-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемая написала явку с повинной. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

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