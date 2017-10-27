В гостях.

26 октября жительницу Кургана задержали по подозрению в убийстве сожителя. В настоящее время решается вопрос об ее аресте и предъявлении обвинения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, сожители выпивали в гостях. Во время застолья они начали ссориться, и женщина ударила своего спутника ножом в подмышечную область. 53-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемая написала явку с повинной. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.