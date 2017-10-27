Двое госпитализированы.

В столице Прикамья 60-летний мужчина без определенного места жительства напал на прохожих. Инцидент произошел еще 18 октября на остановке Победы на улице Ласьвинская, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Бомж набросился с ножом на 33-летнего мужчину и 28-летнюю девушку. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Спустя несколько дней они задержали подозреваемого. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.