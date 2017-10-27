Пропущенные через мясорубку.

В подмосковных Химках задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Волгоградской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МВД России.

Две жительницы Волжского пропали 13 октября. Рано утром они вышли из клуба и, по версии следствия, уехали вместе с подозреваемым. Сотовые телефоны девушек не отвечали с момента их исчезновения.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Мужчину объявили в розыск. За информацию о его местонахождении глава Волжского даже назначал награду в 700 тысяч рублей.

Задержали подозреваемого 26 октября в Подмосковье - дома у его знакомой. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в ближайшее время он будет этапирован в Волжский.

31-летний мужчина ранее был судим. В мае 2017 года он вышел из мест лишения свободы, где провел 11 лет за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.

Местные СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что мужчина якобы не просто убил девушек, а пропустил их тела через мясорубку, после чего скормил останки уличным собакам.