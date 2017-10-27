Копил на поездку домой.

6 лет проведет в колонии россиян, совершавший в Томске разбойные нападения с помощью шоколадного батончика "Сникерс". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Установлено, что в марте 2017 года 26-летний житель Приморского края, недавно освободившийся из мест лишения свободы, решил совершить ряд хищений. Деньги ему понадобились для поездки домой.

Для начала злоумышленник напал на женщину в подъезде, отобрав у нее сумку и сотовый телефон, а затем совершил серию разбойных нападений на цветочные павильоны.

"Примечательно, что для создания видимости наличия пистолета подсудимый использовал шоколадный батончик "Сникерс", завернутый в плотный полиэтиленовый пакет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На суде мужчина полностью признал вину и попросил извинения у потерпевших. Несмотря на раскаяния, судья приговорила его к реальному сроку.