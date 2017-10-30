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"Хотел убить Обаму": узбек получил 15 лет американской тюрьмыСегодня в 11:03

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Он планировал поддерживать террористов.

27-летний гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев получил 15 лет тюрьмы в США за то, что намеревался поддерживать террористов. В сообщении на сайте Минюста Штатов сказано, что осужденный планировал "заговор для оказания материальной поддержки" запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".

По словам и.о. помощника генпрокурора Даны Боэнте, у обвиняемого "было явное желание вести насилие от имени ИГ", передает "Уралинформбюро".

В августе 2014 года Джурабоев написал на форуме террористов, что желает "стать мучеником" и "готов убить Обаму". Несколько следующих месяцев подсудимый вместе со знакомыми обсуждал детали поездки в Сирию и предложения "насильственного джихада" в США.

Неудавшегося террориста задержали в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Правительство США намерено добиваться высылки Джурабоева в Узбекистан после его тюремного заключения.

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