На операционном столе.

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение в отношении врача городской больницы. Хирург обвиняется в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По версии следствия, врач высшей категории с 30-летним стажем проявил небрежность во время операции на сердце 76-летней пациентки. В ноябре 2016 года при проведении пункции обвиняемый насквозь проколол оболочку и мышцу сердца. Это привело к наружному кровотечению. При этом врач не заподозрил и не диагностировал ранение и не попытался остановить кровотечение, что привело к гибели пациентки.

Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.