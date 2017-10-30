В Сургуте арестованы родственники обожженной таджикской девочкиСегодня в 12:41
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Их винят в побоях.
Сургутских родственников 12-летней гражданки Таджикистана, попавшей в ожоговое отделение больницы с различными травмами, арестовали.
31-летнюю женщину и 39-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего, а также в систематических побоях по предварительному сговору.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Югре, 12-летняя иностранка жила у родственников, воспитывающих троих маленьких детей, с 2015 года.
Следствие попросило суд арестовать дядю и тетю девочки для того, чтобы они не смогли скрыться или же надавить на детей, которые были очевидцами избиений. Ходатайство удовлетворили: теперь три ребенка, которых также осмотрели врачи, находятся в социальном учреждении. У них никаких видимых телесных повреждений медики не обнаружили.
Отец пострадавшей, работавший в Иркутской области, уже прибыл в Сургут. Его допрашивают следователи.
Также специалисты работают с сотрудниками подразделения по вопросам миграции, из-за бездействия которых могла пострадать девочка.
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