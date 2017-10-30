Его отправят в психбольницу.

Житель Костанайской области Казахстана Сергей Поляничко, расчленивший двух человек, отправится на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение вынес суд, пишет alau.kz.

Полиция задержала Поляничко 14 января 2017 года. Его обвинили в убийстве и расчленении Александра Самсонова и Данила Кленко, передает "Уралинформбюро".

Экспертиза признала арестованного мужчину невменяемым, но родственники погибших не согласились с таким решением.

На суде стало известно о признании Поляничко в совершении третьего убийства. По его словам, в марте 2015 года он точно так же убил и расчленил еще одного человека. Подтверждения этому оперативники не нашли.