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В Тюмени братьев будут судить за двойное убийствоСегодня в 13:38

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И другие преступления.

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в двойном убийстве, грабеже, краже и хищении документов. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено в марте 2017 года. Один из братьев выпивал в гостях у знакомого. Во время застолья разгорелась ссора. 45-летний обвиняемый обмотал тряпку вокруг шеи собутыльника и задушил его. Затем он вместе с 36-летним братом обернул тело в покрывало и бросил в канализационный колодец на улице Энергетиков. Труп 2 апреля обнаружили сотрудники "Водоканала".

Спустя несколько дней пьяные родственники пришли в квартиру на улицу Пермякова за документами. Они повздорили с 61-летним хозяином и задушили его ремнем. Затем злоумышленники забрали бытовую и компьютерную технику и скрылись.

Через четыре дня младший брат ограбил прохожего.

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