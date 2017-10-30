8 лет – за 5 миллионов.

Магнитогорский суд отправил в колонию бывшего подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), вымогавшего у местного предпринимателя 5 миллионов рублей. Экс-сотрудника пенитенциарной системы и его подельника приговорили к 8 годам лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, один из злоумышленников облил бензином капот автомобиля бывшей сожительницы бизнесмена. А другой регулярно угрожал потерпевшему по телефону, обещая расправой с его родственниками.

"Один из подельников, используя сим-карты с разными абонентскими номерами, в период с декабря 2016 по февраль 2017 осуществлял звонки на номер предпринимателя и высказывал требования о передаче денег под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, принадлежащего потерпевшему и его близким, а в случае отказа высказал угрозу применения насилия в отношении несовершеннолетней дочери предпринимателя", - уточнили в ведомстве.

Оба шантажиста были задержаны в феврале 2017 года полицией в момент передачи муляжа денег. Специального звания подполковника ФСИН лишил суд.