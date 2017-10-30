И поджог.

Суд вынес приговор 20-летнему челябинцу Станиславу Кружкину, признав его виновным в убийстве родителей и поджоге. Он проведет 14 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 11 июня 2016 года в квартире на улице Куйбышева. Подсудимый поругался с отцом и жестоко избил его молотком. Смерть мужчины наступила от черепно-мозговой травмы. Затем злоумышленник расправился с матерью. Она скончалась в больнице через несколько недель.

После убийства Кружкин поджег шкаф с одеждой и скрылся.

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