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Екатеринбургского адвоката обвиняют в мздоимстве Сегодня в 16:36

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Решается вопрос об аресте.

Екатеринбургскому адвокату Борису Искандаряну предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. В эти минуты решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года юрист требовал от родственников подозреваемого в приобретении и хранении наркотиков несколько миллионов рублей. Взамен он обещал, что молодого человека не привлекут к уголовной ответственности.

Адвоката задержали с поличным при получении части оговоренной суммы.

По неофициальным данным, вместе с Искандаряном по делу проходит руководитель одного из отделов полиции. Однако официально эту информацию не комментируют.

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