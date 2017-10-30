Решается вопрос об аресте.

Екатеринбургскому адвокату Борису Искандаряну предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. В эти минуты решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в октябре 2017 года юрист требовал от родственников подозреваемого в приобретении и хранении наркотиков несколько миллионов рублей. Взамен он обещал, что молодого человека не привлекут к уголовной ответственности.

Адвоката задержали с поличным при получении части оговоренной суммы.

По неофициальным данным, вместе с Искандаряном по делу проходит руководитель одного из отделов полиции. Однако официально эту информацию не комментируют.