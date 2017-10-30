×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Профессор из Тюмени сядет на восемь лет за взяткиСегодня в 17:12

  • Текст

На полмиллиона.

Центральный районный суд Тюмени признал бывшего профессора кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТюмГНГУ Владимира Борзых виновным в получении взятки. Доктора наук приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В 2013-2014 годах Борзых получил взятки от 15 студентов заочного отделения на общую сумму в 549 тысяч рублей. За это он ставил хорошие оценки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи. Часть студентов получила готовые курсовые и дипломные работы.

Экс-профессора также приговорили к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в течение 9 лет ему будет запрещено заниматься преподавательской деятельностью.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×