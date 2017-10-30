Профессор из Тюмени сядет на восемь лет за взяткиСегодня в 17:12
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На полмиллиона.
Центральный районный суд Тюмени признал бывшего профессора кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТюмГНГУ Владимира Борзых виновным в получении взятки. Доктора наук приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В 2013-2014 годах Борзых получил взятки от 15 студентов заочного отделения на общую сумму в 549 тысяч рублей. За это он ставил хорошие оценки за экзамены и зачеты без их фактической сдачи. Часть студентов получила готовые курсовые и дипломные работы.
Экс-профессора также приговорили к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в течение 9 лет ему будет запрещено заниматься преподавательской деятельностью.
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