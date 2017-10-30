Он обчищал магазины.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным в серии краж из магазинов. Он проведет 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Установлено, что молодой человек совершал хищения для дальнейшего сбыта. Его вина доказана по 22 эпизодам. Ущерб превышает 950 тысяч рублей.