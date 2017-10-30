×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурга на 4,5 года осудили серийного грабителяСегодня в 18:14

  • Текст

Он обчищал магазины.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным в серии краж из магазинов. Он проведет 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Установлено, что молодой человек совершал хищения для дальнейшего сбыта. Его вина доказана по 22 эпизодам. Ущерб превышает 950 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Золотые зубы Общественной палаты

Золотые зубы Общественной палаты

Будет ли вертикаль у пятой власти?

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

"Невидимых дольщиков" плодят дыры в законе

И неверие граждан в силу реестров.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×