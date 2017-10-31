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Пермяк сел на 12 лет за надругательство над маленькой дочерьюСегодня в 09:22

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И истязание других детей.

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетней дочерью, а также в истязании своих детей. Он проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По данным следствия, на протяжении 2016 года мужчина систематически бил детей и супругу. А в январе 2016 года пьяный подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношение маленькой дочери.

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