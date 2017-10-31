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Жительница Ямала зарезала сожителя и легла спатьСегодня в 09:47

  • Текст

А утром вызвала скорую.

47-летней жительнице поселка Тазовский предъявили обвинение в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 25 октября 2017 года. Пьяная обвиняемая поругалась с 66-летним сожителем и нанесла ему множественные удары ножом. Посчитав, что мужчина умер, она легла спать.

Утром оказалось, что потерпевший еще жив. Женщина вызвала скорую помощь. Мужчина скончался в больнице спустя 2 дня.

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