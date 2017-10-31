Его задержали.

В поселке Белый Яр (Сургутский район) задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве приятеля. Решается вопрос об его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, преступление было совершено вечером 29 октября 2017 года. Двое друзей выпивали. Между ними разгорелась ссора, и один из собутыльников нанес другому множественные ножевые ранения.