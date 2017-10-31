Его отправили в ИК особого режима.

Сухоложский горсуд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который в период условно-досрочного освобождения покушался на убийство подельника. Он проведет восемь лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 25 июля 2017 года. Мужчина требовал у сообщника, с которым был судим за кражу, взять всю вину на себя. После отказа он угрожал убить подельника.

Для этого подсудимый дважды приезжал к дому потерпевшего. На второй раз он кинулся на подельника с ножом. В этот момент его задержали полицейские. Мужчина оказал сопротивление и ударил одного из стражей порядка.