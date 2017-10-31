И утопил останки в море.

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в расчленении шведской журналистки Ким Валль, останки которой были найдены в нескольких сумках в территориальных водах Дании. При этом, по данным Associated Press, датчанин настаивает, что не убивал женщину.

Мадсен утверждает, что Валль умерла от отравления угарным газом во время путешествия на сконструированной им субмарине "Наутилус", передает "Уралинформбюро".

Последний раз журналистку, которая работала над материалом о Мадсене, видели живой в августе, когда она вместе с героем своей статьи покинула Копенгаген. Спустя сутки изобретателя спасли с тонущей субмарины. Полицейские считают, что датчанин сам затопил подлодку, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее СМИ сообщали, что на жестком диске компьютера Петера Мадсена были обнаружены фотографии и видеокадры, изображающие пытки женщин.

Петер Мадсен является соучредителем некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals и создателем космической лаборатории Rocket Madsen Space Lab. Также он построил три подводные лодки: UC1 Freya, UC2 Kraka и UC3 Nautilus.