Его будут судить.

В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя одного из поселков Ивдельского ГО. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 13 июня 2017 года. Пьяный обвиняемый выстрелил дробью из ружья в молодого человека, к которому испытывал давнюю неприязнь. После того, как раненый упал, злоумышленник дважды ударил его ножом. Мужчину остановил брат потерпевшего, который сбил его с ног и разоружил.