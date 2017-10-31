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Свердловчанин выстрелил дробью в неприятеля и пырнул его ножомСегодня в 11:27

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Его будут судить.

В суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя одного из поселков Ивдельского ГО. Он обвиняется в покушении на убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 13 июня 2017 года. Пьяный обвиняемый выстрелил дробью из ружья в молодого человека, к которому испытывал давнюю неприязнь. После того, как раненый упал, злоумышленник дважды ударил его ножом. Мужчину остановил брат потерпевшего, который сбил его с ног и разоружил.

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