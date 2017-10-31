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Актюбинский педофил два года насиловал падчерицу братаСегодня в 11:43

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Девочку развращали с 6 лет.

Казахстанский педофил, два года насиловавший малолетнюю падчерицу брата, получил 17 лет колонии. Суд установил, что 40-летний житель Актюбинской области регулярно совершал преступления в 2016-2017 годах, пишет Tengrinews.kz.

После того, как мать 12-летней школьницы ушла от сожителя, пострадавшая рассказала родительнице о кошмаре. Выяснилось, что развратным действиям ее подвергали с 6 лет, передает "Уралинформбюро".

Кроме тюремного срока, мужчине пожизненно запретили занимать педагогические должности и работать с детьми. Также педофил выплатит представителю девочки 1 000 000 тенге.

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