4 месяца.

50-летняя женщина из Татарстана 4 месяца прятала в погребе тело возлюбленного. Женщина уже признала свою причастность к убийству мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР республики.

По версии следствия, погибший и подозреваемая в его убийстве познакомились в 2016 году в Москве, где оба трудились дворниками. В мае 2017 года они приехали в село Ютазы, где жила женщина. Там, во время одной из пьянок, житель Долгопрудного порвал на себе футболку и предложил ударить его.

Не долго думая, женщина пырнула возлюбленного ножом. От ранения мужчина погиб на месте. На следующий день собутыльники закопали тело в заброшенном погребе и замыли следы крови.

Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников застолья по факту укрывательства преступления.