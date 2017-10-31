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Изнасиловавшие в Златоусте 9-летнюю девочку подростки избежали наказанияСегодня в 13:59

Дело закрыто.

Следователи прекратили уголовное дело об изнасиловании второклассницы из Златоуста.

"Это связано с тем, что подозреваемые в изнасиловании не достигли возраста уголовной ответственности (14 лет - прим.ред.)", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Преступление было совершено 11 мая 2017 года. Трое подростков 12 и 13 лет затащили 9-летнюю девочку в заброшенное здание, жестоко избили ее и изнасиловали. Второклассницу госпитализировали в состоянии комы. Девочка чудом осталась жива.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот и всё Сегодня в 15:17

Надо вводи ть уголовную ответственность за такие преступные деяния с 12 лет

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