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Южноуральца будут судить за 11 кило экстазиСегодня в 14:45

Он вез их в Приморье.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в покушении на сбыт 11 килограммов экстази.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчину сняли с поезда "Москва - Владивосток" в феврале 2017 года. Он перевозил наркотики в дорожной сумке.

Курьер получил наркотики в Екатеринбурге и должен был доставить их в Приморский край.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Елена Сегодня в 15:37

Надеюсь ему дадут расстрел??? в виде судебного прецидента.

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