Он вез их в Приморье.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в покушении на сбыт 11 килограммов экстази.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, мужчину сняли с поезда "Москва - Владивосток" в феврале 2017 года. Он перевозил наркотики в дорожной сумке.

Курьер получил наркотики в Екатеринбурге и должен был доставить их в Приморский край.