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В Екатеринбурге 16-летняя девушка закладывала "синтетику" на прогулке с 3-летним братомСегодня в 16:40

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Ее задержали.

В Екатеринбурге 16-летнюю девушку задержали во время закладки наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал "Уралинформбюро" вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков, задержанная гуляла с 3-летним братом. В руках у нее был бумажный пакет из "Макдоналдса", в котором находилось 300 граммов наркотиков. При обыске в ее квартире нашли еще 6,2 килограмма "синтетики".

Следует отметить, что девушка родом из Миасса. По учебе она перевелась в Екатеринбург. Здесь она устроилась наркокурьером и быстро заслужила расположение "работодателей".

"Убеждение в том, что за это ничего не будет, гарантии безопасности, осознание быстрого и легкого заработка затмило голову напрочь. Она не ребенок, она все понимает, ее нельзя жалеть, но внутри все сжимается и ком в горле, когда видишь ее детское лицо, набухшие от слез глаза и слышишь тоненький дрожащий голос. Будет суд, статья подразумевает до 10 лет лишения свободы. За нее, разумеется, никто не вступится и не один оператор интернет-магазина не будет оплачивать ее адвоката. Таких как она сотни, и до ее безопасности и свободы нет никакого дела", - написал на своей странице в Facebook.com Жуков (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

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