А труп прикрыл шифером.

42-летнего жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве дяди. Преступление было совершено в Мордовии.

По данным следствия, в начале октября 2017 года южноуралец приехал в село Спасское (Рузаевский район) в дом родственников, где после их смерти никто не жил. Узнав о приезде племянника, туда же отправился потерпевший. Мужчины начали выпивать. Во время застолья южноуралец зарезал дядю. Тело злоумышленник спрятал в огороде, прикрыв его шифером и досками.

Подозреваемого задержали по месту жительства и этапировали в Мордовию. Решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканского СУ СКР.