Чтобы отомстить за брак.

Пакистанские полицейские задержали жительницу города Музаффаргарх по подозрению в убийстве семьи ее мужа. По версии следователей, насильно выданная замуж Азийя Биби хотела убить родню супруга из мести, сообщает французское издание BFMTV.

Полиция считает, что женщина сначала подсыпала яд в молоко, но супруг не стал его пить. Тогда отравленную смесь злоумышленница использовала для приготовления популярного питьевого йогурта, передает "Уралинформбюро".

Отрава убила 13 человек, еще 14 находятся в больнице. Сама Азийя Биби, ее тетя, которую считают вдохновителем преступления, и любовник последней арестованы.