И отправили в колонию.

Житель Прикамья признан виновным в убийстве собственной матери и покушении на жизнь отчима. Проведенная в ходе следствия психиатрическая судебная экспертиза признала обвиняемого вменяемым, передает "Уралинформбюро".

Как рассказали агентству в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия разыгралась в Чернушке в ночь на 6 февраля 2017 года. Пьяный молодой человек поссорился с матерью и несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте.

После этого 22-летний молодой человек напал на отчима, который был свидетелем убийства, и начал наносить ему удары ножом. Однако убить мужчину пасынок не смог: отчим оказал сопротивление.

Убийца родителей добровольно сдался полиции, написав явку с повинной. Городской суд Чернушки приговорил его к 17 годам лишения свободы.

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