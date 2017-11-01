Уроженец Казахстана проведет в колонии больше 3 лет.

31 октября 2017 года Копейский городской суд вынес обвинительный приговор уроженцу Казахстана, воевавшему в рядах украинского батальона "Азов".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, родившийся в азиатской стране россиянин придерживался идеологии национал-социализма. В ноябре 2014 года он в качестве наемника участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Мужчину судили сразу по четырем статьям УК РФ: приготовление к преступлению и покушение на него, наемничество, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, возбуждение ненависти либо вражды.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.