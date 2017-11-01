Его арестовали.

В Щучьем по подозрению в убийстве арестован 29-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 29 октября. В одном из кафе города обвиняемый повздорил с 18-летним молодым человеком. Они вышли на крыльцо заведения, где мужчина выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета. Юноша скончался на месте.

Обвиняемый скрылся. Его задержали в те же сутки.