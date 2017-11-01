Он не признает вину.

В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Кургана, обвиняемого в убийстве и истязании. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, в 2014-2015 годах мужчина избивал и пытал сожительницу. В частности, он прикладывал раскаленный утюг к ее телу.

Спустя некоторое время злоумышленник начал жить с другой женщиной. В 2016 году он 10 раз пырнул ее ножом, а труп сбросил в канализационный колодец. Заметая следы, он вытер кровь в квартире и покрасил пол.

Обвиняемый вину не признает.