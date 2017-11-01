Во время пьяной ссоры.

В Алма-Атинской области (Казахстан) иностранец-строитель забил соотечественника лопатой в ходе пьяной драки. Злоумышленника уже задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, передает "Уралинформбюро".

По данным полиции, 30 октября на одной из строек села Тургень нашли тело молодого гражданина соседней страны. Он работал в бригаде, полностью состоящей из иностранцев.

Позднее оперативники задержали бригадира строителей, с которым накануне у погибшего возник конфликт: они вместе распивали алкоголь, а затем вспыхнула ссора. На месте происшествия нашли лопату: выяснилось, что именно она была орудием убийства.