Ему грозит 5 лет.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении директора ООО "Торговая сеть "Д.А." (продажа обуви - прим.ред.), обвиняемого в незаконном получении кредитов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, с сентября 2012 по августа 2014 года подсудимый предоставил в три банка заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. В частности, он существенно завысил объемы выручки и чистую прибыль. В конечном счете он получил более 500 миллионов рублей.

Вину обвиняемый не признал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.