На складе.

В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге склада на улице Худякова. Им оказался 32-летний местный житель. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Причиненный четырем собственникам ущерб оценивается в 5 миллионов рублей. Подозреваемый арестован. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинской области.