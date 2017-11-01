Разбираться будет прокурор.

Курсантов Алма-Атинского Военного института сухопутных войск могут привлечь к ответственности за ложные показания. Речь идет о свидетельстве на суде по делу о попытке суицида их товарища Байтурсына Балабека.

Как сообщает Sputnik, проверять слова курсантов будет прокурор.

Согласно материалам дела, подполковник Айдар Кабденов, превышая свои полномочия, принял у Балабека рубежный контроль вместо другого преподавателя и поставил ему "неудовлетворительно".

Затем курсант, подготовившись к пересдаче, пошел исправлять оценку. Там его снова встретил Кабденов, не имеющий полномочий принимать этот экзамен, проигнорировал ответы Балабека и повторно выставил "неуд". Тогда разозлившийся будущий военный заявил, что сейчас "пойдет повесится".

Позднее перед строем подполковник спросил, почему курсант еще жив и предложил командиру выдать Балабеку веревку.

Со слов курсанта, именно эти слова, а также угрозы Кабденова об отчислении, стали причиной попытки самоубийства 25 января. Молодого человека успели спасти, передает "Уралинформбюро".

Суд признал подполковника виновным только в превышении власти, исключив статью о доведении до суицида. Военного приговорили к 6 годам колонии условно, лишили звания и обязали выплатить курсанту 300 000 тенге.

Кроме того, вынесено два частных постановления по уголовному делу: начальнику института и военному прокурору. Последний должен принять процессуальное решение в отношении свидетелей, отказавшихся от своих показаний. "Возможно, они отказались от ранее данных показаний либо лжесвидетельствовали", – отметили в суде.