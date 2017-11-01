Возбуждено дело.

1 ноября в Москве в одном из колледжей на улице Гвардейской нашли тела 18-летнего студента и 44-летнего преподавателя. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, тела погибших с ранениями шеи обнаружили в одном из кабинетов. На месте работают следователи и криминалисты.

По одной из версий, студент зарезал педагога и свел счеты с жизнью. Федеральные СМИ пишут, что рядом с телами нашли электропилу.