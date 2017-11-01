Тенге.

Бывший глава УВД Ауэзовского РУВД лишился звания полковника полиции за то, что "крышевал" преступную группировку. Бакыт Касабеков проведет в исправительном учреждении средней безопасности 5 лет, передает "Уралинформбюро".

Как следует из материалов дела, в апреле-мае 2016 года, когда Касабеков, будучи руководителем РУВД, получил от организатора ОПГ Зайнаудина 2 миллиона тенге (около 347 000 рублей) за покровительство.

За эти деньги Касабеков закрывал глаза на действия главаря банды. В частности, в июле того же года Зайнаудин избил гражданина Турции. Экс-глава РУВД ничего не сделал по заявлению потерпевшего, которое даже не зарегистрировал, и отобрал у пострадавшего мужчины паспорт, чтобы тот не смог обратиться к врачам, сообщает Sputnik.

Затем в феврале 2017 года Касабеков незаконно "отправил помогать" Зайнаудину, который строил объект в 12-м микрорайоне города, сотрудников третьей роты полка местной полиции. Они должны были убрать с дороги припаркованные автомобили и сопровождать по городским улицам негабаритный груз.

Экс-начальник районного УВД признал вину. Суд, кроме тюремного срока и лишения звания, конфисковал имущество бывшего полковника полиции.