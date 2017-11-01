×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полковник казахстанской полиции "крышевал" ОПГ за 2 миллионаСегодня в 17:44

  • Текст

Тенге.

Бывший глава УВД Ауэзовского РУВД лишился звания полковника полиции за то, что "крышевал" преступную группировку. Бакыт Касабеков проведет в исправительном учреждении средней безопасности 5 лет, передает "Уралинформбюро".

Как следует из материалов дела, в апреле-мае 2016 года, когда Касабеков, будучи руководителем РУВД, получил от организатора ОПГ Зайнаудина 2 миллиона тенге (около 347 000 рублей) за покровительство.

За эти деньги Касабеков закрывал глаза на действия главаря банды. В частности, в июле того же года Зайнаудин избил гражданина Турции. Экс-глава РУВД ничего не сделал по заявлению потерпевшего, которое даже не зарегистрировал, и отобрал у пострадавшего мужчины паспорт, чтобы тот не смог обратиться к врачам, сообщает Sputnik.

Затем в феврале 2017 года Касабеков незаконно "отправил помогать" Зайнаудину, который строил объект в 12-м микрорайоне города, сотрудников третьей роты полка местной полиции. Они должны были убрать с дороги припаркованные автомобили и сопровождать по городским улицам негабаритный груз.

Экс-начальник районного УВД признал вину. Суд, кроме тюремного срока и лишения звания, конфисковал имущество бывшего полковника полиции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Созвездие Чернина или "Сережа 49 процентов"

Бизнес-схема в расследовании "Уралинформбюро".

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

Россия и Казахстан обсудят торговый караван

В современных реалиях.

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×