Свердловчанка зарезала мужа на глазах у детейСегодня в 17:39
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И надеялась, что он "отлежится".
35-летней рецидивистке из Тавды предъявили обвинение в убийстве мужа. Она арестована, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено вечером 29 октября. Супруги выпивали. Спустя некоторое время они начали ссориться на глазах у малолетних детей. Женщина несколько раз пырнула мужа ножом. По словам злоумышленницы, она была уверена, что мужчина "отлежится" и встанет. Лишь спустя 40 минут она осознала, что случилось, и позвонила родственникам. Те вызвали медиков и полицию, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Следует отметить, что ранее обвиняемая привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одному из своих родственников.
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