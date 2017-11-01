И надеялась, что он "отлежится".

35-летней рецидивистке из Тавды предъявили обвинение в убийстве мужа. Она арестована, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 29 октября. Супруги выпивали. Спустя некоторое время они начали ссориться на глазах у малолетних детей. Женщина несколько раз пырнула мужа ножом. По словам злоумышленницы, она была уверена, что мужчина "отлежится" и встанет. Лишь спустя 40 минут она осознала, что случилось, и позвонила родственникам. Те вызвали медиков и полицию, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следует отметить, что ранее обвиняемая привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одному из своих родственников.