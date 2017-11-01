На 2 года.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Олега Васильева. Уралец признан виновным в сбыте поддельных денег и управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый приобрел девять фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей и расплачивался ими в магазинах. Полученными на сдачу деньгами Васильев распоряжался в личных целях. Так, например, в апреле текущего года в торговом павильоне "Леопольд" злоумышленник расплатился "фальшивкой" и получил при расчете сдачу в 4 тысячи рублей.

Кроме того, в феврале 2016 года Васильев попался на пьяной езде, при том, что раньше уже подвергался административному наказанию за подобное правонарушение.

Суд приговорил уральца к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством также на 2 года.