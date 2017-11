За это высказался Трамп.

29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в Нью-Йорке, грозит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Вопрос о мере наказания сейчас решает прокуратура, пишут федеральные СМИ.

Тем временем, президент США высказался за смертную казнь. "Нью-йоркский террорист был рад, когда попросил повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате. Он убил 8 человек, 12 получили тяжелые ранения. Его нужно казнить!", - написал американский лидер в Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!