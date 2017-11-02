Исполнителю теракта в Нью-Йорке грозит смертная казньСегодня в 10:25
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За это высказался Трамп.
29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в Нью-Йорке, грозит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. Вопрос о мере наказания сейчас решает прокуратура, пишут федеральные СМИ.
Тем временем, президент США высказался за смертную казнь. "Нью-йоркский террорист был рад, когда попросил повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате. Он убил 8 человек, 12 получили тяжелые ранения. Его нужно казнить!", - написал американский лидер в Twitter.
NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.
Также Трамп заявил, что нужно прекратить выдавать визы через лотерейную программу.
Как писало "Уралинформбюро", трагедия произошла вечером 31 октября 2107 года. Саипов за рулем арендованного пикапа задавил несколько человек на велосипедной дорожке на Манхэттене. Восемь человек погибли, еще 12 пострадали.
Как оказалось, узбек готовился к атаке несколько недель. В настоящее время он арестован. В машине нашли записку на английском языке, в которой говорится, что теракт совершен от лица запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".
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