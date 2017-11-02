СКР просит помощи.

В Сургутском районе ищут гражданина Казахстана, подозреваемого в покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено вечером 1 ноября в охотничьем домике. Подозреваемый выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына. Мужчина скончался на месте, подросток получил ранение ноги.

В момент совершения преступления с подозреваемым был приятель. Оба мужчины скрылись. Их личности предварительно установлены - это 26-летний Владимир Подшивалов и 28-летний Станислав Кузьмин. Оба находятся в федеральном розыске за совершение преступлений на территории Казахстана. По имеющимся данным, они скрываются в Сургуте.

Следователи просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчин, позвонить по телефонам: 8 (3462) 74-60-02, 8 (3462) 76-13-12, 76-13-11, 76-13-21 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.