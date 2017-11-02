На свободе он разгуливал месяц.

2 ноября в Тюмрюкском районе Краснодарского края был задержан Павел Штырхун, сбежавший из расположенной в Каменске-Уральском колонии-поселении №59. В ближайшее время его доставят в Екатеринбург, сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Штырхун был в 2016 году осужден за мошенничество Мегионским городским судом. 28 сентября 2017-го он сбежал из колонии-поселения. Теперь ему грозит 5 лет за побег, причем мужчину переведут в колонию строгого режима.



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