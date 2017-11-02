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Забивших двух человек из-за браги свердловчан отдали под судСегодня в 12:34

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Убивали ножками от табурета.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Кировграда 21 и 35 лет, обвиняемых в двойном убийстве, покушении на поджог и неправомерном завладении автомобилем. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление совершено 13 декабря 2016 года. Четверо молодых людей распивали брагу. Спустя некоторое время один из них ушел домой. Когда у оставшихся собутыльников закончилась выпивка, они пошли к покинувшему их приятелю и его отцу за бутылкой, но получили отказ.

Один из незваных гостей ушел, а двое других (20 и 35 лет) забили хозяев до смерти ножками от табурета. Затем они подожгли дом и сбежали, прихватив с собой две пятилитровые бутылки браги. Злоумышленников задержали по горячим следам.

Ранее по теме:
В Кировграде отца с сыном забили табуретом из-за браги

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