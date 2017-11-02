Руководители УВЗ попали под "уголовку" за полумиллиардный ущербСегодня в 13:34
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Конкретные фамилии не называются.
В отношении неустановленных руководителей "Уралвагонзавода" возбуждено уголовное дело по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Причиной стало причинение корпорации ущерба в 450 миллионов рублей, пишет "Между строк".
В полиции возбуждение дела не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Однако известно, что речь идет о периоде 2013-2016 годов.
Как ранее писало "Уралинформбюро", в конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ госкорпорации "Ростех". Гендиректором предприятия чуть позже был назначен Александр Потапов, работавший до этого в должности замглавы Минпромторга РФ. Он сменил на посту Олега Сиенко.
Плачевное финансовое положение УВЗ наблюдалось несколько лет. С 2015 года Альфа-Банк пытался взыскать с его предприятий - ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" - задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов. В результате переговоров банкротное дело завершилось мировым соглашением.
В октябре 2016 года было объявлено, что погашать основной долг "дочек" УВЗ перед Альфа-Банком планируется за счет кредита Газпромбанка - он будет выдан сроком на 5 лет под госгарантии.
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