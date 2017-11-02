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Магнитогорец зарубил приятеля из-за долга на глазах сожительницыСегодня в 14:54

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Женщина сдала его через полгода.

В Челябинском облсуде 1 ноября коллегия присяжных заседателей вынесла приговор в отношении 47-летнего магнитогорца, признав его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление совершено в сентябре 2015 года. По данным следствия, подсудимый не хотел отдавать 1,2 миллиона рублей своему знакомому за купленную квартиру. Он вывез мужчину из Челябинска в Башкирию в лес. Там он убил потерпевшего двумя ударами топора, а труп спрятал в овраге. Это происходило на глазах сожительницы злоумышленника. Вещи убитого подсудимый выбросил в мусорные баки в Магнитогорске.

Через семь месяцев сожительница сообщила в полицию о преступлении. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ногтевую пластину убитого и фрагменты его вещей.

В период расследования подсудимый признал вину. Однако на судебном заседании он заявил, что в день убийства из Магнитогорска не уезжал.

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