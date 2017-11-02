За двойки.

37-летний житель Тюменской области избивал двух детей своей жены от первого брака. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в прокуратуру, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

По версии следователей, житель села Огнево (Казанский район) с января по сентябрь 2017 года систематически наносил побои тряпичным ремнем 11-летнему мальчику и 13-летней девочке. Поводом для наказаний становились малейшие провинности, связанные с учебой. К сыщикам обратилась тетя детей.

За причинение физических и психических страданий двум несовершеннолетним обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.